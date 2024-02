Calleri recebe 3º cartão amarelo e desfalcará São Paulo contra o Palmeiras

Calleri é o artilheiro do São Paulo em 2024 e também no Paulistão, com três gols, um a mais que Luiz Gustavo, que se recupera de uma lesão no tendão de Aquiles da perna direita.

Sem um substituto direto para Calleri, o técnico Thiago Carpini pode apostar no garoto Juan, bastante criticado por ter perdido uma oportunidade de gol no clássico contra o Santos que custou a derrota, em pleno Morumbis. Luciano, mais avançado, é outra opção.

Esse será o primeiro encontro entre São Paulo e Palmeiras desde a Supercopa Rei, vencida pelo Tricolor, nos pênaltis, no Mineirão, após empate sem gols no tempo regulamentar. Nos últimos anos, as duas equipes têm se acostumado a se enfrentarem em diferentes competições, na maioria das vezes valendo classificação em mata-matas, o que não será o caso neste domingo.