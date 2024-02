Botafogo goleia Aurora com quatro de Júnior Santos e pega o Bragantino por vaga na fase de grupos da Libertadores

O jogo

O Botafogo aproveitou o fato do Aurora tentar os avanços no início do confronto e abriu o placar aos dois minutos. Tiquinho Soares foi lançado, entrou na área e tocou para Savarino. O argentino furou o chute, mas viu Júnior Santos aparecer para empurrar para a rede.

O revés fez o Aurora ter que buscar o ataque. O Botafogo seguiu aproveitando os espaços e chegou a colocar a bola na rede novamente, com Savarino. Só que o gol foi anulado por impedimento do atacante. Já os bolivianos assustaram em chute de Serginho que parou em Gatito Fernández.

Não demorou e o Botafogo ampliou o placar, aos 14 minutos. Tiquinho Soares aproveitou cruzamento e precisou de dois chutes para mandar para a rede.

O Botafogo não diminuiu o ritmo e quase marcou mais um aos 20 minutos. Danilo Barbosa recebeu passe na área e finalizou pela linha de fundo. Depois disso, o jogo só voltou a ficar movimentado nos minutos finais. Tiquinho Soares e Junior Santos quase marcaram para os alvinegros, Já os visitantes assustaram com Amarilla.

Já nos acréscimos, o Botafogo fez o terceiro no Nilton Santos. Savarino tabelou com Eduardo, recebeu a bola na área e chutou sem chance para Akologo. Assim, os alvinegros foram para o intervalo com vantagem confortável.