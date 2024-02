Barletta marca em sua estreia, Sport goleia Trem e avança à segunda fase da Copa do Brasil

O Sport está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, a equipe venceu do Trem-AP, pelo placar de 4 a 0, no Estádio Milton Corrêa. Os gols do duelo foram anotados por Romarinho, Alan Ruiz, Gustavo Coutinho e pelo estreante Chrystian Barletta.

Com a vitória, o Sport enfrentará o Murici-AL na segunda fase da Copa do Brasil, com data e horário ainda a serem confirmados pela CBF.

Pela quinta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, o Sport volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Altos-PI, no Estádio Municipal Lindolfo Monteiro. Já o Trem-AP, neste sábado, pega o Ypiranga, pelo Campeonato Amapaense, no Estádio Milton Corrêa, às 16h.