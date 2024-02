Artilheiro, Flaco destaca confiança de Abel Ferreira e celebra oportunidades no Paulista: "Está sendo ótimo"

Nesta quarta-feira, o Palmeiras venceu a Portuguesa, por 2 a 0, em jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Paulista, e assumiu a liderança geral do Estadual. No Canindé, Flaco López e Gabriel Menino anotaram para o Verdão.

Com sete gols, Flaco López assumiu a liderança do Paulistão, ao lado de Dellatorre, do Mirassol. Eleito craque do jogo, o argentino destacou a confiança de Abel Ferreira em seu trabalho.

"Estou com muitos minutos no Paulistão e estou tratando de aproveitar o máximo. É um ano que estou me sentindo melhor no Palmeiras. A confiança do treinador está sendo ótimo para mim. Quero mais ajudar a equipe sempre ", disse em entrevista à TNT Sports.