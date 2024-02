Abel reconhece dificuldades do Palmeiras em vitória sobre a Portuguesa e vê resultado justo: "Produzimos o suficiente"

O Palmeiras venceu a Portuguesa nesta quarta-feira, por 2 a 0, em duelo atrasado válido quinta rodada do Campeonato Paulista. Os gols da vitória do Verdão - de Flaco López e Gabriel Menino - foram marcados apenas no segundo tempo, quando a equipe comandada por Abel Ferreira tinha um a mais em campo. O técnico do Verdão reconheceu as dificuldades impostas pela Lusa e as do time para furar a marcação. No entanto, para o português, o resultado foi justo.

"Uma equipe muito bem organizada defensivamente. O segredo é perceber nossas forças, perceber nossas forças e saber contra quem e como vamos dividir o jogo. A Portuguesa tinha uma linha de cinco muito bem definida, sem abrir espaços. Foi difícil. Claro que com menos um foi menos difícil ainda, mas sabíamos que seria um jogo de paciência, continuar insistindo. Acaba que foi uma vitória justa, de uma equipe que é melhor, faz um trabalho sério. Parece fácil manter esse nível de consistência e concentração em todos os jogos, sabendo das expectativas altas", disse.

"Foi uma vitória justa, difícil, contra uma equipe muito bem organizada, que tentou fechar de todas as maneiras. Tivemos controle de bola, mas temos que ser objetivos, verticais porque temos que colocar bola na área, faltas, pênaltis. Em momentos fomos passivos, mas de modo geral, produzimos o suficiente para sair daqui com a vitória, ficam dois gols e nossa baliza a zero também é importante", seguiu.