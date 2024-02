Sem Mercado e Enner Valencia, Inter divulga relacionados para encarar o Asa na Copa do Brasil; veja lista

O Internacional divulgou, nesta terça-feira, a lista dos 19 atletas relacionados pelo técnico Eduardo Coudet para o confronto decisivo da primeira fase da Copa do Brasil diante do Asa-AL. A bola rola nesta quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), no Estádio Municipal Coaracy da Mata Fonseca.

Para o duelo em solo alagoano, o Inter terá alguns desfalques importantes. O zagueiro Gabriel Mercado, o goleiro Sergio Rochet e o meio-campista Hyoran, que já não figuraram na lista para o clássico contra o Grêmio, seguem fora.

Outra importante ausência com a qual Coudet terá que lidar será a do atacante Enner Valencia. Apesar de ter entrado em campo no Gre-Nal, o equatoriano não foi relacionado para o jogo desta quarta-feira, assim como o volante Gabriel. O Colorado, porém, não informou os motivos por trás dos desfalques.