São Paulo busca manter tabu de quase 33 anos contra a Inter de Limeira

Os times se enfrentaram pela última vez no Campeonato Paulista de 2023, em jogo que terminou com goleada tricolor por 5 a 1, no estádio do MorumBIS.

No retrospecto geral, o São Paulo também leva vantagem sobre o adversário. Ao todo, as equipes travaram 46 duelos, com 24 vitórias a favor do Tricolor e apenas cinco da Inter, além de 17 empates.

O tabu pode ser quebrado nesta quarta-feira, quando as duas equipes se reencontram pelo Estadual. Segunda colocada do Grupo C com 14 pontos, a Inter de Limeira está perto de carimbar a classificação para a próxima fase da competição. O São Paulo, vice-colocado do Grupo D, busca a vitória para afastar a má fase.