Santos se reapresenta após folga e inicia preparação para visitar o Bragantino

Para este compromisso, o técnico Fábio Carille não poderá contar com o meia Otero e o atacante Willian Bigode. Ambos estão suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos.

Em compensação, o lateral direito Hayner volta de suspensão. Já os meias Giuliano e Otero ainda são dúvidas. Ambos se recuperam de lesão.

Já classificado paras quartas de final do Paulistão, o Santos lidera o Grupo A, com 19 pontos. O Bragantino está na ponta da chave C, com 18.

O elenco do Peixe volta aos treinos na manhã desta quarta-feira. Confira a programação completa:

Quarta-feira (28)