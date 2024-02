Santos anuncia Gabriel Brazão após queda do transfer ban

O Santos anunciou nesta terça-feira a contratação de Gabriel Brazão. O goleiro de 23 anos, que pertencia a Inter de Milão, chega ao Peixe com vínculo definitivo válido até o final de 2026.

O jogador já estava treinando com o elenco santista desde o começo de fevereiro, mas não pôde ser registrado nem anunciado pois o Alvinegro Praiano estava punido pela Fifa. Com a queda do trasnfer ban, portanto, o arqueiro poderá ser inscrito na segunda fase do Campeonato Paulista.

Gabriel foi revelado nas categorias de base do Cruzeiro. Ele deixou a equipe mineira em 2019, sem nem sequer estrear no profissional. O garoto foi negociado com o Parma, da Itália.