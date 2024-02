Piquerez analisa desempenho do Palmeiras no Paulista e cita objetivo do clube após classificação antecipada

O Palmeiras conquistou, de forma antecipada, a classificação às quartas de final do Campeonato Paulista. O lateral esquerdo Piquerez analisou o desempenho do Verdão nessa primeira fase do Estadual e citou o novo objetivo do elenco após garantir a vaga com três jogos a serem disputados.

"É muito importante para nós ter nos classificado antes. Nosso principal objetivo era classificar o segundo, classificar em primeiro para podermos ter a vantagem de definir em casa com a nossa torcida, que ajuda muito o nosso elenco", disse

"O nosso começo de ano vem sendo bom. Infelizmente, perdemos a Supercopa, tivemos azar nos pênaltis. Mas são coisas do futebol, acontecem. O time está classificado para as quartas do Paulistão e agora temos o objetivo de nos classificarmos em primeiro no geral. Ainda faltam três jogos, então temos de focar. O próximo jogo será contra a Portuguesa, vamos em busca dos três pontos e, depois disso, pensar no clássico", seguiu.