Palmeiras segue preparação para enfrentar a Portuguesa em jogo atrasado do Paulista; veja provável escalação

Um sol pra cada e #DiaDeTreino pro #MaiorCampeãoDoBrasil! ???#AvantiPalestra pic.twitter.com/TtsS4WUb4e

? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 27, 2024

Sendo assim, uma provável escalação do Verdão tem: Weverton; Garcia, Luan, Naves e Vanderlan; Fabinho (Aníbal Moreno), Gabriel Menino e Raphael Veiga; Luís Guilherme, Caio Paulista e Breno Lopes (Rony).

Na Academia de Futebol, antes de seguirem ao gramado, os jogadores assistiram a um vídeo no auditório do centro de excelência. Em campo, o técnico Abel Ferreira comandou atividades técnico-táticas. Primeiro, o elenco fez um trabalho de transições, depois, o tradicional recreativo. Por fim, finalizaram o treino com exercícios específicos para os setores defensivo e ofensivo.

Seguem como baixas da equipe os atacantes Dudu e Bruno Rodrigues, que se recuperam de cirurgias no joelho direito, o zagueiro Gustavo Gómez, com fratura no dedo do pé esquerdo. O lateral direito Mayke, em recuperação de lesão na coxa direita, está em processo de transição física e deve seguir como baixa. Ele participou do aquecimento com o grupo e depois fez atividades no gramado sob supervisão de profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.