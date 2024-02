São Paulo: James Rodríguez é relacionado para enfrentar Inter de Limeira

James Rodríguez deve iniciar o duelo com a Inter de Limeira no banco de reservas, porém, em meio à falta de resultados positivos do São Paulo nas últimas rodadas, há possibilidade de o colombiano ser acionado por Thiago Carpini, dado seu poder criativo, técnica apurada e também a bola parada, um de seus pontos fortes.

Classificação e jogos Paulista

James Rodríguez chegou ao São Paulo no início de agosto. Desde então, o colombiano disputou 14 jogos pelo São Paulo, marcou um gol e deu três assistências. Com alguns bons lampejos, mas longe de colecionar atuações decisivas, o meio-campista acabou ficando marcado por ter perdido o pênalti que culminou na eliminação do Tricolor nas quartas de final da Copa Sul-Americana, contra a LDU, em pleno Morumbis.

O treino

Nesta terça-feira, o São Paulo finalizou sua preparação no CT da Barra Funda com um trabalho tático posicional com os atletas que serão titulares contra a Inter de Limeira. Também houve um ensaio de bolas paradas. Já o restante do grupo participou de atividades em campo reduzido em um outro gramado.

Rafinha (lesão no tendão semitendíneo da perna esquerda) e Moreira (lesão no músculo reto femoral da coxa direita) foram a campo para exercícios com a fisioterapia. Luiz Gustavo (lesão no tendão de Aquiles da perna direita), se limitou a trabalhos no Reffis Plus.