Flamengo segue de olho em Léo Ortiz, zagueiro do Bragantino

O Flamengo vem tendo ótimo desempenho defensivo nesta temporada, sofrendo apenas um gol em dez jogos no Campeonato Carioca. Mesmo assim, o clube continua em busca da contratação do zagueiro Léo Ortiz. O defensor do Bragantino já tem tudo acertado com o Rubro-Negros, mas o clube paulista ainda negocia valores a receber com os cariocas.

