Destaque, Aníbal Moreno vive maior sequência como titular no Palmeiras

e em duelos ganhos (40).

Com Aníbal à disposição, o Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira, quando enfrenta a Portuguesa, em duelo atrasado da quinta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Estádio do Canindé. Com 21 pontos, a equipe está invicta e já classificada às quartas de final.