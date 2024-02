Bahia renova com o jovem zagueiro Gabriel Xavier, cria da base do clube

Em 2023, fez sua temporada com mais jogos pelo profissional, totalizando 24 partidas disputadas, enquanto este ano, entrou em campo seis vezes, marcando um gol.

O Bahia jogará nesta quarta-feira, diante do CRB, pela quarta rodada da Copa do Nordeste. A bola rola às 21:30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé. Na competição, a equipe se encontra na vice-liderança do Grupo B, com seis pontos.