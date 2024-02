Após estrear, meio-campista Gregore é apresentado pelo Botafogo

O Botafogo apresentou nesta terça-feira o volante Gregore. O jogador estreou com a camisa alvinegra no fim de semana, na vitória sobre o Audax. Ele estava atuando pelo Inter Miami, time de Messi e Suárez nos Estados Unidos, e negociava com a equipe brasileira desde o começo do ano.

"Primeiramente, queria agradecer essa confiança da diretoria e dos atletas. A recepção facilitou muito, me senti em casa desde o primeiro dia. Isso facilita a mostrar meu trabalho. Recebi muitas mensagens positivas dos torcedores. Agora é focar no trabalho e nas conquistas para o clube. Quando se trata de um convite do Botafogo, todos têm desejo de trabalhar com pessoas sérias e projeto sério. Já tenho amigos trabalhando aqui. Perguntei como é o clube, os comentários foram só positivos. Nem tive dúvida", afirmou.