Torcedores superam briga por ingressos e se deslumbram com jogo do Santos na capital

A movimentação no entorno do Morumbis começou a ficar intensa antes mesmo das 9 horas (de Brasília). Faltando mais de duas horas para a bola rolar, muitos torcedores já rondavam o estádio. Enquanto o portão não abria, muitos aproveitavam para conversar com colegas, comer e beber.

Após recepcionar o ônibus, a torcida foi subindo para as arquibancadas e, aos poucos, pintou os assentos vermelhos de branco. Foi um verdadeiro mar branco, conforme prometido pelas organizadas.

Em uma manhã de muito sol, os fãs não pouparam as suas vozes para empurrar o Santos, com o auxilio de instrumentos de bateria, bandeirões, bexigas e faixas.

Os mais de 50 mil santistas viveram as mais diversas emoções. No começo, o incentivo era unânime. Com o passar do tempo, alguns foram se incomodando com as chegadas do São Bernardo. Mas, aos 27, o estádio veio abaixo com o gol de Morelos.