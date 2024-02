Sem Payet, Vasco chega a Santa Catarina para estreia na Copa do Brasil; veja relacionados

O Vasco da Gama divulgou a lista com os 24 jogadores relacionados para o jogo, desta terça-feira, válido pela primeira fase da Copa do Brasil, diante do Marcílio Dias. Nesta segunda-feira, a delegação do clube carioca desembarcou em Santa Catarina com enorme recepção da torcida. Medel, Lucas Piton e Pablo Vegetti foram alguns dos jogadores que atenderam aos vascaínos.

