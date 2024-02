Seleção de marcha atlética é convocada para o Sul-Americano de Pernambuco

A Confederação Brasileira de Atletismo convocou na manhã desta segunda-feira os atletas que defenderão o país no Campeonato Sul-Americano de marcha atlética, que será disputado no dia 10 março, na Arena Pernambuco, em Recife. A competição será muito importante por estarem em jogo pontos para o ranking olímpico, este diretamente ligado na participação dos atletas nos Jogos de Paris, em agosto, e no Mundial por Equipes de Antalya, na Turquia, no dia 21 de abril.

Foram chamados 30 atletas (15 no masculino e 15 no feminino), com base no ranking brasileiro e nos resultados da Copa Brasil de Marcha, disputada dia 18 de fevereiro, em circuito montado na Mata da Praia, em Vitória, no Espírito Santo.