São Paulo possui baixo aproveitamento após titulo da Supercopa; veja números

No começo deste mês, o São Paulo bateu o Palmeiras nos pênaltis e sagrou-se campeão da Supercopa do Brasil. Entretanto, a equipe do Morumbis tem motivos para se preocupar após o título. O Tricolor possui apenas 33,3% de aproveitamento desde a decisão.

No período, são cinco jogos, todos no Paulistão. Até o momento, são duas derrotas, dois empates e uma vitória. O triunfo foi conquistado sobre o Água Santa, no jogo seguinte do título.

Na sequência, foram dois revés seguidos, primeiro para a Ponte Preta e depois para o Santos. Por fim, os últimos dois confrontos terminaram com resultado neutro, diante de RB Bragantino e Guarani.