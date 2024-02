Rayssa Leal e Filipe Toledo são indicados ao Prêmio Laureus

Além de competirem entre si pelo prestigiado prêmio Laureus Melhor Atleta nos Esportes de Ação do Ano, há outros quatro indicados: a skatista australiana Arisa Trew, a primeira competidora feminina a conseguir um 720 em competição; a campeã mundial de surf feminino Caroline Marks; a vencedora de 2022, a campeã mundial de BMX Bethany Shriever; e Kirsten Neusch?fer, da África do Sul, que se tornou a primeira mulher a vencer uma regata solo de volta ao mundo através dos três grandes cabos, pós vitória na Corrida do Globo de Ouro.

A Laureus Sport for Good está no centro do movimento Laureus e apoia mais de 300 programas em todo o mundo. Desde a sua criação, impactou positivamente a vida de mais de seis milhões e meio de jovens. Todos os anos, a critério da Laureus Academy, o prêmio Laureus Sport for Good vai para um desses programas. Este ano um dos programas selecionados é o Instituto Bola Pra Frente, de Deodoro, no Rio de Janeiro, fundado pelo vencedor da Copa do Mundo, Jorginho. Há 23 anos atua em comunidades vulneráveis, utilizando o esporte e a cultura como ferramentas para desenvolver habilidades de aprendizagem, habilidades motoras, trabalho em equipe, vida saudável, conhecimentos gerais e direitos de cidadania.

Este ano é a 25ª edição dos Laureus World Sports Awards, a mais prestigiada homenagem individual em todos os esportes. A icônica estatueta do Laureus continua a ser o padrão-ouro para as estrelas do esporte mundial que esperam ver seu nome junto à lista de vencedores que inclui muitos dos maiores nomes de todos os tempos.

Entre os nomeados revelados hoje em Madri. a lista de finalistas do prêmio Laureus Melhor Atleta Homen do Ano inclui a super estrela do futebol Lionel Messi, o tenista Novak Djokovic, quatro vezes vencedor deste prêmio, que venceu três eventos de Grand Slam em 2023, o campeão mundial de Fórmula 1 Max Verstappen e o prolífico artilheiro do Manchester City, Erling Haaland.

