Punição do Everton no Campeonato Inglês é reduzida de 10 para seis pontos

Com a decisão, o time alcançou os 25 pontos no Campeonato Inglês e pulou da 17ª para a 15ª colocação na tabela. Nottingham Forest e Brentford foram os clubes que perderam uma posição.

O primeiro compromisso do Everton no Campeonato Inglês após ter a punição reduzida será contra o West Ham, no próximo sábado. A bola rola às 12h (de Brasília) no Goodison Park, em Liverpool.