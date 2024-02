Presidente do Santos revela procura por reforços para mata-mata do Paulistão

O Santos é o líder geral do Campeonato Paulista de 2024, mas quer mais. A diretoria do Peixe está em busca de novos jogadores. A ideia é reforçar o elenco para a fase mata-mata do Estadual e, consequentemente, para a Série B do Brasileirão.

Após a vitória de 2 a 1 sobre o São Bernardo, neste domingo, no Morumbis, o presidente Marcelo Teixeira revelou que está procurando, juntos com a comissão técnica, nomes no mercado.

O mandatário também reforçou que se livrar do trasnferban pode ser considerado como um reforço para o clube. O goleiro Gabriel Brazão e o lateral esquerdo Jorge ainda não puderam ser inscritos no Paulistão.