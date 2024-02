Murilo analisa evolução do Palmeiras e exalta classificação antecipada às quartas do Paulista

Com isso, a equipe chegou aos 21 pontos e garantiu a vaga na próxima fase. Agora, resta ao time confirmar se avança em primeiro ou segundo lugar do Grupo B. O Alviverde está a um ponto de distância do Santos, que lidera a tabela de classificação geral, posição que dá vantagem para decidir em casa nas fases eliminatórias.

"É muito importante a classificação antecipada para todos conseguirem jogar já no começo do ano, ganhando oportunidades e confiança. O grupo é muito enxuto e todos acabam tendo oportunidades e todos ficam felizes por poder entrar e ajudar a equipe. O professor Abel dá chances a todos. Com a classificação, a gente dá andamento e já pensamos nas quartas, semi e depois na final", seguiu.

Nesta quarta-feira, o Palmeiras retorna a campo para pagar um jogo atrasado da quinta rodada do Paulistão. A equipe enfrenta a Portuguesa, às 19h30 (de Brasília), no Estádio do Canindé.

"Será uma semana com uma batida forte, mas estamos preparados desde o início, passamos por isso na semana retrasada. Serão dois jogos agora importantes, contra a Portuguesa quarta, e depois mais um Choque-Rei. A gente vai trabalhar muito forte para poder ganhar esses dois jogos", finalizou.