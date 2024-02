Luis Enrique diz que PSG precisará se "acostumar a jogar" sem Mbappé

Mbappé possui contrato com o PSG até o fim desta temporada, mas já avisou a diretoria do clube que não renovará seu vínculo. O jogador deve vestir as cores do Real Madrid a partir da metade do ano.

Apesar disso, o craque francês segue se destacando nesta temporada e soma 32 gols em 32 aparições, além de ter distribuído sete assistências.

O próximo compromisso do Paris Saint-Germain será contra o Monaco, na próxima sexta-feira, às 17h (de Brasília), no Stade Louis II.