Jogo atrasado do São Paulo pode decretar eliminação do Corinthians no Paulista; veja cenários

O Corinthians pode ser eliminado do Campeonato Paulista sem nem entrar em campo nesta semana. A partida entre Inter de Limeira e São Paulo, válida pela quinta rodada do Estadual, pode tirar qualquer possibilidade do Timão ir às quartas de final da competição.

O jogo atrasado será disputado nesta quarta-feira, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 21h35 (de Brasília). O duelo foi jogado para frente no calendário pois, na data em que houve a rodada, o São Paulo participou da decisão da Supercopa do Brasil, diante do Palmeiras, em Belo Horizonte.

Se a Inter de Limeira vencer, irá atingir 17 pontos na tabela do Paulistão. O Corinthians, restando duas rodadas para o término da primeira fase, só poderia chegar aos 16. O Red Bull Bragantino, líder do Grupo C, já soma 18.