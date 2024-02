Goleiro do Vila Nova, Dênis Júnior sofre convulsão durante treino

O Vila Nova Futebol Clube informa que o goleiro Dênis Júnior teve episódio de convulsão no aquecimento do treino de hoje. O atleta recebeu atendimento médico do Corpo de Bombeiros e foi transportado consciente e de imediato até o Hospital para maiores exames. Não... pic.twitter.com/DZqL6HsRZQ

? Vila Nova F.C. (@VilaNovaFC) February 26, 2024

O jogador de 25 anos recebeu atendimento médico do Corpo de Bombeiros e foi transportado, já em estado consciente, ao hospital para realizar exames. Foi informado também que não houve choque.

O clube goiano manifestou seus agradecimentos à equipe responsável por atender Dênis.

"Expressamos nossa sincera gratidão ao Corpo de Bombeiros pelo rápido, eficiente e técnico apoio e socorro prestado durante o incidente ocorrido. A prontidão e habilidades dos profissionais foram essenciais para garantir que o atleta recebesse o atendimento necessário imediatamente", escreveu.