Ex-zagueiro do São Paulo, Rodrigo não se empolga com retorno de James Rodríguez ao elenco

Rodrigo ainda completou: "Ele vai, se machuca... Então, não acho que seja um bom retorno. Pode ser um reforço para uma posição que o São Paulo não tem reposição? Pode, mas ele não consegue jogar 90 minutos".

Em coletiva concedida neste domingo após o empate com o Guarani, Thiago Carpini confirmou que James será inscrito no Paulistão devido à lesão do volante Luiz Gustavo, que está fora da competição por conta de um problema no tendão de aquiles.

Com o possível reforço de James, o São Paulo volta a campo nesta quarta-feira para um duelo atrasado da quinta rodada da competição. O Tricolor visita a Inter de Limeira, às 21h35 (de Brasília), no Mané Garrincha. O clube do Morumbi está na segunda colocação do Grupo D, com 15 pontos, à frente do São Bernardo pela vantagem no saldo de gols.