Ex-presidente do Corinthians, sobre convívio com Tite: 'Deu trabalho'

Mário Gobbi, presidente do Corinthians entre 2012 e 2014, relembrou seu convívio com o técnico Tite, que hoje está no Flamengo. O ex-mandatário, apoiador de André Negão na última eleição presidencial do Timão, disparou contra o treinador, alegando que ele é "80% coração e 20% profissional".

Ao ser questionado sobre Tite no podcast "Tomando uma com...", Gobbi disse que ele não retornou ao Corinthians após sua passagem pela seleção brasileira, pois não seria capaz de propor a reformulação que a equipe precisava. O treinador reencontraria nomes que já treinou, como Cássio, Fábio Santos, Fagner, Gil, Renato Augusto e Paulinho, caso aceitasse comandar o Alvinegro após a demissão de Vanderlei Luxemburgo, no segundo semestre de 2023.

"Acho que o Tite não voltou para o Corinthians porque ele é bom para remar para frente. Quando tem que fazer um corte, uma reformulação, não sabe fazer. Ele ia ter lá oito jogadores do tempo que ele treinava, em 2012. Isso para o Tite... Ele não é 100% profissional. Ele é 80% coração e 20% profissional", comentou Gobbi, que aproveitou para contar histórias de quando trabalharam juntos no Timão.