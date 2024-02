Ex-presidente do Corinthians critica Abel: 'Se não gosta daqui, vá embora'

Mário Gobbi, presidente do Corinthians no triênio 2012-2015, teceu duras críticas a Abel Ferreira, treinador do Palmeiras. O ex-cartola questionou alguns comportamentos do técnico palmeirense, como o modo que se relaciona com arbitragem, imprensa e jogadores.

Em entrevista ao podcast "Tomando uma com...", Gobbi mostrou indignação com o modo que Abel é tratado pela opinião pública, mesmo com seu temperamento acima do tom, segundo o ex-dirigente.

"Aí vem um português aqui, que tem um nível superior, e manda no árbitro, agride jogador do São Paulo, ofende o árbitro, c*** na cabeça da Federação, da CBF, e todo mundo baba ovo para ele. Ele é competente, mas aqui tem uma cultura, tem futebol... Sabe o que está acontecendo? Os outros técnicos estão começando a bater nos árbitros. Se ele pode fazer isso, o senhor Deus Abel, os outros passam a fazer também", comentou Gobbi, que relembrou o episódio entre Abel e Calleri durante um clássico entre São Paulo e Palmeiras, quando ambos se encararam à beira do gramado.