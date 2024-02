Elenco do Corinthians tira dia de descanso após sequência intensa; veja programação da semana

O elenco do Corinthians tirou essa segunda-feira para descansar, um dia após a derrota para a Ponte Preta, na Neo Química Arena. O elenco vinha de semanas de muito desgaste, com jogos em sequência, e agora terá mais tempo para se preparar para o duelo contra o Santo André, no próximo sábado.

Os jogadores do Timão voltam a treinar na terça-feira, no período da manhã. O técnico António Oliveira espera usar essa semana para recuperar alguns atletas para a sequência da temporada, como Pedro Raul e Igor Coronado, que estão treinando parcialmente com o elenco.

Diego Palacios, que ainda se recupera de lesão no joelho, deve demorar mais para retornar aos gramados. Paulinho, em vias de se restabelecer após lesão ligamentar, deve voltar a ficar disponível em breve.