Dybala decide para a Roma e Fiorentina bate Lazio de virada pelo Italiano

Duas partidas movimentaram o Campeonato Italiano nesta segunda-feira. Com gols de Dybala, a Roma bateu o Torino por 3 a 2 e, posteriormente, a Fiorentina venceu a Lazio por 2 a 1, de virada.

A Roma, assim, contabiliza 44 pontos ganhos e continua na sexta posição do Campeonato italiano. O Torino, por sua vez, segue na 10ª colocação, com 36 pontos.

Já a Fiorentina alcançou o sétimo lugar, com 41 pontos. Com a vitória, a equipe ultrapassou a própria Lazio, que caiu para a oitava posição, com 40 pontos.