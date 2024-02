Conselho aprova por unanimidade, e estádio do Athletico-PR muda de nome

Nesta segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Athletico-PR definiu por unanimidade, a alteração do nome institucional do estádio athleticano. Assim, o antigo Joaquim Américo Guimarães passou a se chamar estádio Mario Celso Petraglia, como forma de homenagear o atual presidente do clube.

"Após homenagear por 90 anos Joaquim Américo Guimarães, fundador do Internacional e figura importante nos primórdios do futebol paranaense, a casa athleticana entra em um novo momento", publicou o time paranaense.

Com Petraglia no cargo desde 1995, o Athletico conquistou os títulos do Campeonato Brasileiro de 2001, duas Sul-Americanas em 2018 e 2021, e a Copa do Brasil de 2019. Além disso, foi responsável por construir o moderno Centro de Treinamento do Caju, de 220 mil metros quadrados, e a Arena da Baixada, a única com teto retrátil na América Latina.