Com dois gols de Savinho, Girona bate Rayo Vallecano e volta a vencer no Espanhol

O Girona volta a campo neste sábado, contra o Mallorca, pelo Campeonato Espanhol. O Rayo Vallecano faz frente com o Cádiz, no domingo, pela mesma competição.

Os donos da casa encontraram dificuldades no primeiro tempo do confronto. A equipe desenvolveu boas oportunidades, mas não conseguiu tirar o zero do placar.