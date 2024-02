Fortaleza: Presidente cita elenco abalado e quer vitórias como resposta

Em entrevista ao SBT, Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, falou a respeito da situação dos atletas envolvidos no atentado da última quarta-feira (21), quando o ônibus do clube foi atacado por torcedores do Sport, após partida entre as equipes. O dirigente afirmou que o grupo de jogadores ainda está muito abalado pelos acontecimentos e a melhor resposta será apresentada dentro de campo.

"O grupo está muito abalado pelo que aconteceu, mas somos do futebol, somos guerreiros, somos da disputa. Logicamente, a gente tem que olhar para dar a volta por cima para tentar se remotivar, manter o foco. Acho que a melhor resposta que a gente pode dar é dentro de campo, vencendo os jogos e mostrando o quão forte nós somos emocionalmente também. Mas, naturalmente, essas sequelas vão ficar, esse trauma vai ficar", pontuou Marcelo.