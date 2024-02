Carpini responde se irá poupar contra a Inter de Limeira visando o Choque-Rei

O São Paulo tem uma semana importante para a temporada 2024. Na quarta-feira, o Tricolor encara a Inter de Limeira em jogo atrasado e no domingo tem o clássico contra o Palmeiras, ambos pelo Paulistão.

Após o empate contra o Guarani, o técnico Thiago Carpini falou se irá poupar contra o time do interior paulista de olho no Choque Rei.

"São as dificuldades que estamos enfrentando, está no pacote, faz parte da minha profissão essas tomadas de decisão. A gente vai trabalhar, jogo a jogo, como a gente sempre fez. O clássico ele é diferente, situações que temos que discutir com a minha comissão, eu vou tomar essa decisão. Não é uma decisão simples. Estamos disputando uma classificação que não está assegurada, em um grupo tão disputado", disse.