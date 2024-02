Última vitória do São Paulo em 2024 teve Ferraresi e Alan Franco como dupla de zaga titular

Há três jogos sem vencer, o São Paulo precisa voltar a triunfar visando uma vaga nas quartas do Paulistão. No duelo contra o Guarani, a zaga deve ser formada por Alan Franco e Ferraresi.

Dupla titular, Arboleda e Diego Costa cumprem suspensão e desfalcam o Tricolor. Na última vez que isso aconteceu, os prováveis defensores conseguiram a vitória, a última do time em 2024.

Na ocasião, o São Paulo vinha do título da Supercopa do Brasil e o técnico Thiago Carpini optou por mandar a campo um time reserva. A equipe venceu o Água Santa por 3 a 0, no Morumbis, com direito a gol de Alan Franco, e consolidou o momento positivo na temporada.