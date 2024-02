Santos terá Pedrinho titular, mas segue sem Giuliano contra o São Bernardo; veja escalações

Já classificado para as quartas de final do Paulistão, o Peixe ocupa a liderança do grupo A, com 19 pontos. O São Bernardo está em segundo da chave C, com 15.

A bola rola no gramado do Morumbis a partir das 11 horas (de Brasília). A expectativa é de mais de 48 mil torcedores no estádio.