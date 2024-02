Luan exalta resposta positiva do Palmeiras após tropeço no Derby: "Aprendemos com os erros"

O Palmeiras venceu o Mirassol neste sábado, na Arena Barueri, e deu uma resposta positiva ao resultado amargo do último domingo. No mesmo estádio, a equipe só ficou no empate com o Corinthians após tomar um gol nos minutos finais e saiu de campo frustrada.

Após o triunfo por 3 a 1, que garantiu a classificação do time ao mata-mata do Campeonato Paulista, o zagueiro Luan falou sobre o último clássico. Ele avalia que, diante do rival, a equipe jogou até melhor do que contra o Mirassol, mas o resultado não veio. Ele também disse que o Alviverde aprendeu com os erros no Derby.

"Nós jogamos no maior campeão do Brasil, o resultado é importante em qualquer jogo, qualquer lugar. Contra quem for, jogamos para vencer. Mas não controlamos tudo. Se analisarmos friamente, contra o Corinthians penso que nós fizemos um jogo melhor do que contra o Mirassol, mas hoje conseguimos o resultado e, contra o Corinthians, não. E entendo que foi muito falado na imprensa, respeito muito o trabalho de vocês, mas não posso consumir muito disso. Eu vivo um processo interno, temos que olhar para dentro, tudo o que fazemos no dia a dia. Estou consciente de que fizemos um bom jogo no último domingo, mas o resultado não foi o que esperávamos. E não é porque hoje vencemos que temos que achar que fizemos um jogo perfeito. Mesmo nas vitórias, temos que aprender. E acredito que os jogos vão nos preparar para o que vem pela frente", disse o jogador.