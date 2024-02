Internacional x Grêmio: confira prováveis escalações e onde assistir ao clássico pelo Gaúcho

Internacional e Grêmio se enfrentam, neste domingo, pela décima rodada do Campeonato Gaúcho. A partida será disputada no Beira-Rio, em Porto Alegre, a partir das 18h (de Brasília). As equipes disputarão o primeiro Gre-Nal da temporada e o de número 441 na história do clássico.

ONDE ASSISTIR



O jogo terá transmissão do canal fechado Premiere.