Giro dos Estaduais: Bahia reassume liderança do Baiano; Goiás e Atlético-GO vão às quartas no Goiano

Já no Campeonato Goiano, pela última rodada da primeira fase, o Atlético-GO goleou o Goianésia, por 5 a 1, no Antônio Accioly. Os gols do Dragão foram marcados por Roni (ex-Corinthians), Alejo Cruz, Emiliano Rodríguez, Alix Sampaio e Shaylon, enquanto Caio Rangel descontou de pênalti para o time visitante.

Por sua vez, o Goiás visitou e ganhou do Goiatuba de virada, por 2 a 1, no Estádio Divino Garcia Rosa. Os dois gols da vitória esmeraldina foram anotados por Paulo Baya. Já Gean fez para o clube mandante.

Com os resultados deste domingo, o Goiás terminou a primeira fase no topo da tabela, indo aos 27 pontos. O Atlético-GO fechou na terceira posição, com 25. Já o Goianésia fica em sétimo, com 13 pontos, enquanto o Goiatuba ocupa a sexta colocação, com 16. Com isso, as quatro equipes avançaram às quartas de final do Estadual.