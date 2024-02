Corinthians perde da Ponte Preta e se complica na briga pela classificação no Paulista

O Corinthians tentou, pressionou, martelou, mas foi superado pela Ponte Preta na noite deste domingo, por 1 a 0, na Neo Química Arena. Com o resultado, o time perde a primeira com o técnico António Oliveira e se complica na briga pela classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. O único gol do jogo foi marcado por Iago Dias, no começo do primeiro tempo.

A equipe corintiana segue com os mesmos dez pontos, quatro a menos que a Inter de Limeira, que figura na segunda posição do Grupo C. A duas rodadas para o fim da primeira fase, o Timão é o lanterna da sua chave.

Já a Ponte retorna à zona de classificação do Grupo B, ocupando o segundo lugar, com 14 pontos, abaixo apenas do líder Palmeiras.