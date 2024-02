Autor do gol do São Paulo, Calleri fala sobre sequência sem vencer: "Não tem desculpas"

O São Paulo ficou apenas no empate com o Guarani por 1 a 1 pela décima rodada do Campeonato Paulista, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Com o resultado, o Tricolor amargou o quarto jogo sem vencer.

Autor do único gol da equipe, Calleri falou sobre a sequência sem vencer do time e admitiu que o coletivo não está em um bom momento.

"Não foi um jogo para comemorar nada. São quatro jogos que não estamos jogando bem e não tem desculpas. É calar a boca e trabalhar", afirmou em entrevista à Record TV.