António Oliveira exalta volume de jogo do Corinthians e lamenta chances perdidas: "Não era nosso dia"

"A equipe fez de tudo e mais alguma coisa para marcarmos o gol. É evidente que houve muito volume da nossa parte, mas a sequência de jogos pesou um pouco. Criamos bastante, mas hoje não era nosso dia", acrescentou.

António Oliveira também falou sobre a remota chance de classificação do Corinthians à próxima fase do torneio. Ele não joga a toalha, mas admite que as chances são baixas.

"Sempre disse que a minha preocupação é o treino, depois o jogo. Depois vamos fazer as contas finais. Relativamente à classificação, andamos contra o relógio. Nós alimentamos esse sonho de classificação, e quando cheguei falávamos em rebaixamento. No futebol muda-se rapidamente da frustração à euforia. Precisamos crescer muito coletivamente, ainda foram poucos treinos. Mas o que os jogadores têm apresentado me deixa muito satisfeito e confiante no futuro. Vamos contra o relógio, mas jamais desistiremos e, no final, faremos as contas", declarou.

A equipe corintiana segue com os mesmos dez pontos, quatro a menos que a Inter de Limeira, que figura na segunda posição do Grupo C. A duas rodadas para o fim da primeira fase, o Timão é o lanterna da sua chave.

O Corinthians agora tem uma semana livre e retorna a campo só no próximo sábado, quando enfrenta o Santo André na Neo Química Arena, pela penúltima rodada do Estadual. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).