Yuri Alberto treina, e Corinthians encerra preparação para encarar a Ponte Preta; veja time provável

Ainda durante o treino deste sábado, o volante Maycon foi novamente homenageado por ter completado 200 jogos no clube e recebeu uma camisa comemorativa. Após o fim das atividades, a delegação corintiana iniciou a concentração no Hotel Gildásio Miranda, localizado dentro do centro de treinamento.

Para o duelo alvinegro, o técnico António Oliveira poderá ter um importante reforço. O atacante Yuri Alberto fez parte dos trabalhos deste sábado e talvez possa voltar a ficar à disposição do treinador após ter sofrido uma fissura na costela no Derby.

Por outro lado, o português terá dois desfalques certos: Cássio cumpre suspensão após ter sido expulso no Derby, e Carlos Miguel fará o segundo jogo consecutivo na meta corintiana. O lateral esquerdo Diego Palacios, por sua vez, segue tratando lesão no joelho. Já o centroavante Pedro Raul segue como dúvida.

Assim, um provável Corinthians para encarar a Ponte tem: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Maycon, Raniele e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Pedro Henrique (Yuri Alberto).

O Corinthians vive bom momento na temporada, mas ainda tem de lidar com o peso dos maus resultados no início do Paulista. Apesar da sequência de três jogos sem perder, o Timão ainda sonha com a classificação às quartas, porém figura na lanterna do Grupo C, com 10 pontos conquistados. O clube está atrás de Red Bull Bragantino (18), Inter de Limeira (14) e Mirassol (14).