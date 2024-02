Willian celebra reformulação do Santos, exalta Carille e mira título do Paulistão: "Pensar grande"

"Trata-se do Santos. É um clube de muita história, que é acostumado a vencer. Esse ano é um novo ano, com muitas mudanças. Todo mundo quer deixar o seu nome na história do clube. Sabemos que isso só acontece quando você se torna vencedor. Todos aqui sabem da capacidade que temos, o potencial do grupo. Não tenha dúvidas que temos tudo para almejar isso, poder ter essa conquista, mas vamos com o pé no chão. Vamos trabalhar para chegar cada vez mais forte para essas decisões e pensar grande, pensar como a camisa do Santos", comentou Willian.

Relação com o professor

Depois de trabalhar com Carille no Corinthians, Willian está tendo a chance de voltar a dividir o vestiário com o treinador. E esse reencontro é visto com bons olhos pelo atacante. O atleta de 37 anos rasgou elogios ao técnico e sua comissão.

"Tive um papo bem objetivo com ele em relação a minha função dentro de campo, onde eu me sinto bem. Foi mais esse tipo de conversa que tivemos. Óbvio que sempre temos conversas objetivas, de como estamos nos sentindo e dando liberdade para a gente poder se posicionar e se expressar", pontuou.

"Tudo isso facilita para a gente crescer e evoluir. Quando você está de fora você também observa o que pode melhorar. É uma comissão que dá essa liberdade. Estou muito feliz, todos estão se sentindo bem. É um treinador, um cara muito humano que dá tranquilidade e liberdade para a gente trabalhar e desfrutar dentro de campo", ampliou.

Bigode, aliás, é um homem de confiança do comandante. Não à toa, ele esteve nos nove jogos que o Santos disputou em 2024, sendo cinco entre os titulares. Neste período, ele foi utilizado em diversas funções e apontou à reportagem onde se sente mais confortável.