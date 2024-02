Resultados ajudam, e Corinthians pode ficar a um ponto da zona de classificação do Paulistão caso vença Ponte Preta

Na noite deste sábado, a décima rodada do Campeonato Paulista ganhou sequência. Consigo, a rodada trouxe resultados favoráveis ao Corinthians, que ainda sonha com a classificação às quartas de final do Estadual.

Concorrentes diretos do Timão pela segunda vaga ao mata-mata, Inter de Limeira e Mirassol deixaram pontos escaparem neste sábado. A Inter ficou no empate sem gols com o Santo André no Estádio Bruno José Daniel, enquanto o Mirassol perdeu para o Palmeiras de virada, por 3 a 1, na Arena Barueri.

Já o Red Bull Bragantino venceu na rodada e deu um importante passo na busca pela vaga nas quartas de final. Com isso, o Massa Bruta permaneceu no topo do Grupo C, alcançando os 18 pontos. A Inter de Limeira assumiu a segunda posição e o Mirassol caiu para terceiro - ambos têm 14 pontos.