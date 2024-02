Luan destaca rápida evolução de Naves no Palmeiras e projeta partida contra o Mirassol: "Grande jogo"

Sem Gómez, portante, o jovem Kaiky Naves deve ganhar sequência na equipe. Foi ele o escolhido pelo treinador para entrar na vaga do paraguaio, aos 13 minutos do primeiro tempo do Derby. O experiente zagueiro Luan destacou a rápida evolução do companheiro e fez uma comparação com seu início de carreira.

"Muito feliz pelo Naves, vendo ele crescer. O desenvolvimento dele está sendo muito rápido, surpreendente. É um garoto que tem muito potencial. Sou suspeito para falar porque eu vejo o estilo de jogo dele e lembro um pouco de mim quando era mais novo. Para mim, ele tem mais potencial do que eu tinha na idade dele e acredito que ele pode ter uma grande carreira. É um garoto de cabeça boa, de família legal. Torço muito por ele, espero que continue sendo esse garoto trabalhador, apaixonado pelo futebol, que estuda e gosta do jogo. Procura sempre aprender e escutar os mais velhos, já já será um exemplo para todos aqui. Estou muito feliz por ele e espero poder ajudá-lo nesse crescimento", finalizou.

Nesta temporada, Luan disputou seis jogos, todos ele como titular. Enquanto isso, Naves foi utilizado por Abel Ferreira em três compromissos. Em dois deles esteve entre os onze iniciais (Ituano e Red Bull Bragantino) e no outro saiu do banco de reservas (contra o Corinthians).

O Palmeiras, que tem cinco vitórias e três empates, busca manter sua invencibilidade no torneio. Com 18 pontos, o clube é o líder do Grupo B e mira a classificação antecipada às quartas de final.