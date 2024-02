Kevin Durant ultrapassa Carmelo e se torna o nono maior pontuador da história da NBA

Na noite desta sexta-feira, o ala Kevin Durant, do Phoenix Suns, anotou 28 pontos na derrota da equipe para o Houston Rockets e se tornou o nono maior pontuador da história da NBA, com 28.296 pontos. O jogador ultrapassou o já aposentado Carmelo Anthony, que conta com 28.289.

Congrats to @KDTrey5 of the @Suns for moving up to 9th all-time in scoring leaders! pic.twitter.com/GuUlpx8xtL