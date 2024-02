Eleito melhor em campo, Aníbal divide prêmio com o grupo e festeja primeiro gol pelo Palmeiras

Com o resultado, o Palmeiras alcançou 21 pontos e garantiu a classificação à fase de mata-mata do Paulistão. O time ainda assumiu a ponta da tabela geral do torneio, mas pode ser ultrapassado pelo Santos neste domingo. Entretanto, o Verdão tem um jogo a menos.

Único invicto do Estadual, o Verdão retorna a campo na quarta-feira para enfrentar a Portuguesa, pela 11ª rodada do torneio. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), no Canindé.